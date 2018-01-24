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Болеть нейтрально: россиянам запретили брать национальный флаг на ОИ-2018 Сегодня в 08:46

Соревнования и тренировки.

Российским болельщикам запретили проносить на соревнования и тренировочные объекты Олимпийских игр национальный флаг. В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили правило тем, что наличие на аренах флагов стран, которые не принимают участие в Играх, недопустимо.

Атлеты из РФ примут участие в главных соревнованиях четырехлетия под нейтральным флагом в составе команды "Олимпийские спортсмены из России", напоминает "Уралинформбюро". Соответствующее решение МОК принял 5 декабря. До участия в ОИ-2018 будут допущены около 200 россиян. Ожидается, что список огласят 28 января.

Сейчас известно, что в Олимпиаде, скорее всего, не примут участие шорт-трекист Виктор Ан, биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергеяй Устюгов. Имен этих атлетов нет в докладе главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Однако, по данным "Советского Спорта", они упоминаются в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
ЕвгенАлексеич Сегодня в 11:17

ну так , пусть несут флаги республик, регионов, раз флаг страны под запретом.Страна-то большая! Пусть покажут то , из чего состоит страна. Что, фантазию не могут включить?

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