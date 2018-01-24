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Жители Каменска-Уральского попросили у главы государства Владимира Путина новый путепровод через реку Исеть. Обращение к российскому президенту с хештегом #ПутинПомоги опубликовано в группе "Подслушано Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте".

Действующий Байновский мост был построен в 50-х годах прошлого столетия и находится в ужасном состоянии. За время своего существования старый виадук реконструировался лишь дважды и без увеличения его пропускной способности.

Каменцы уверены, новый мост - общая мечта всех жителей. Но ее воплощение тормозится уже несколько лет. В 2012 году о строительстве путепровода неоднократно говорил Михаил Астахов, занимавший в тот момент пост главы города. Это было ключевым пунктом его предвыборной кампании.

В обращении горожан сказано, что после избрания Астахова в 2013 году на разработку проектной документации нового моста было выделено 55 миллионов рублей. Когда все было готово, документы прошли госэкспертизу. В 2014 году область начала выделять Каменску-Уральскому десятки миллионов рублей на снос домов и гаражей, которые попадали в зону строительства. Но потом все опять затихло. "2018 год депутат ЗССО Михаил Голованов, заявляет, что оказывается в области нет "...принципиального и однозначного решения, где строить новый мост...", - сетуют жители (здесь и далее орфография и пунктуация пользователей сохранены - прим. ред.).

Авторы сообщения надеются, что обращение к Путину, опубликованное в соцсети, поможет им достучаться до властей и получить-таки новый мост. "Репост! Лайк! Единственное, что мы можем сделать - это распространить информацию, возможно это ускорит процесс!", - призывают неравнодушные жители.

В пресс-службе администрации Каменска-Уральского "Уралинформбюро" сообщили, что власти города прикладывают все усилия, чтобы проект был реализован. На строительство необходимо 2,5 миллиарда рублей, но таких средств у города нет. "В прошлом году в июне мы защитили этот проект в Москве - в комплексной программе "Развитие моногородов". Этот объект является для нас приоритетным, но 300 миллионов рублей на выкуп земельных участков в нашем бюджете нет. Поэтому этот вопрос может решаться только совместно с региональной властью", - добавили там.

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