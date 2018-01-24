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Суд отправил Юлию Савиновских к психиатруСегодня в 09:53

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На экспертизу.

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначит психиатрическую экспертизу для Юлии Савиновских. Женщина, лишенная двух приемных детей после операции по удалению груди, должна доказать, что в состоянии воспитывать сыновей. Органы опеки подозревают у нее заболевание, которое мешает выполнять родительские обязанности. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат екатеринбурженки Алексей Бушмаков.

23 января в райсуде прошло очередное заседание. В одно дело объединили производства по двум искам – Юлии к органам опеки и встречный иск. Детей у Савиновских отняли в августе 2017 года вскоре после операции по удалению груди. Молочные железы большого размера мешали женщине. Кроме того, Юлия вела блог от лица трансгендера. Органы опеки посчитали, что Юлия планирует сменить пол. Все это время екатеринбурженка пытается через суд вернуть приемных детей.

Стоит отметить, что Савиновских всегда подчеркивала, что не планирует менять пол. Но в интервью Ксении Собчак не стала отрицать утверждение телеведущей о своей трансгендерности.

Следующее заседание состоится 5 февраля. К нему должны быть готовы результаты экспертизы.

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