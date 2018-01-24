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Чистый воздух погубит ЗемлюСегодня в 09:59

Усугубив глобальное потепление.

Очищение атмосферы от загрязняющих веществ усугубит глобальное потепление. К такому выводу пришла группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии, пишет Daily Mail.

Смоделировав несколько сценариев изменения климата после исчезновения из воздуха сажи и сульфатов, исследователи доказали, что загрязняющие аэрозоли частично задерживают солнечную радиацию, передает "Уралинформбюро".

Если удалить эти вещества из атмосферы при современном уровне диоксида углерода, парниковый эффект усилится и средняя температура вырастет на 0,5-1,1 градуса. При этом чаще будут происходить различные стихийные бедствия - засухи или наводнения.

Не поможет спасти Землю от глобального потепления и искусственное распыление аэрозолей в атмосфере. При резком сокращении выбросов оно вызовет еще больший рост температуры. Что также чревато масштабными стихийными бедствиями.

Стоит отметить, что климатологи давно предрекают гибель миллионов людей из-за экстремальной жары и других погодных катаклизмов.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
тьфу на них Сегодня в 11:25

опять очередной бред псевдоучёных

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