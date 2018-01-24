Чистый воздух погубит ЗемлюСегодня в 09:59
- Текст
- Комментарии (1)
Усугубив глобальное потепление.
Очищение атмосферы от загрязняющих веществ усугубит глобальное потепление. К такому выводу пришла группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии, пишет Daily Mail.
Смоделировав несколько сценариев изменения климата после исчезновения из воздуха сажи и сульфатов, исследователи доказали, что загрязняющие аэрозоли частично задерживают солнечную радиацию, передает "Уралинформбюро".
Если удалить эти вещества из атмосферы при современном уровне диоксида углерода, парниковый эффект усилится и средняя температура вырастет на 0,5-1,1 градуса. При этом чаще будут происходить различные стихийные бедствия - засухи или наводнения.
Не поможет спасти Землю от глобального потепления и искусственное распыление аэрозолей в атмосфере. При резком сокращении выбросов оно вызовет еще больший рост температуры. Что также чревато масштабными стихийными бедствиями.
Стоит отметить, что климатологи давно предрекают гибель миллионов людей из-за экстремальной жары и других погодных катаклизмов.
Ранее по теме:
Аномальная жара унесет миллионы жизней
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
опять очередной бред псевдоучёныхответить
- Последние новости
-
Сегодня в 12:22
Facebook разделил нано- и микросекунды фликом
Создав новую единицу времени.Сегодня в 12:20
Дойти до Франции: родственники погибших в авиакатастрофе под Тюменью надеются на новые компенсации
В евро.Сегодня в 12:07
Морозы не нарушили электроснабжение свердловчан
В случае ЧП связаться с энергетиками - не проблема.Сегодня в 12:07
Казахстанский таксист убил пассажирку ради 30 тысяч рублей
Полиции он показал, где спрятал тело.Сегодня в 12:05
Курган отнял у Нижнего Тагила титул чемпиона
По дешевизне аренды.Сегодня в 11:47
Свердловчане остались без отопления в 30-градусный мороз
Из-за коммунальной аварии.Сегодня в 11:33
Власти Узбекистана назвали причины возгорания автобуса
Официально.Сегодня в 11:26
В лобовом ДТП на южноуральской трассе погибли 2 человека
Еще один пострадал.Сегодня в 11:15
Екатеринбургский Академический соединят с Широкой Речкой
Улицей Тенистой.Сегодня в 11:14
Каменцы попросили у Путина новый мост
В соцсетях.Сегодня в 11:11
Режим ЧС: в пермском поселке замерзают сотни человек
"Трубы пошли по швам".Сегодня в 11:04
4-летний мальчик выпал из окна в Оше
Врачи не смогли спасти ребенка.Сегодня в 10:59
"ГАЗЭКС" удвоит газораспределительные мощности
На юго-востоке Среднего Урала.Сегодня в 10:50
Несвятая троица: в деле о резне в бурятской школе появились новые фигуранты
Они арестованы.Сегодня в 10:22
В Екатеринбурге трое неизвестных напали на магазин и выстрелили в продавца
Их ищут.
Главные новости
- Сегодня в 11:47Свердловчане остались без отопления в 30-градусный мороз
- Сегодня в 11:14Каменцы попросили у Путина новый мост
- Сегодня в 09:57Бюджетникам России подкинули 15 миллиардов
- Сегодня в 08:58Екатеринбургская вторичка упала в цене на 12,3%
- 23 января в 17:55Отставной козы пиар-барабанщик
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.