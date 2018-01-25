В случае ЧП связаться с энергетиками - не проблема.

Сковавшие Урал морозы "вывели" энергетиков МРСК Урала и ЕЭСК (входят в Группу компаний "Россети") на работу в усиленном режиме. В Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае в постоянной готовности находятся несколько десятков аварийно-восстановительных бригад ОАО "МРСК Урала". Они оснащенные всем необходимым, в том числе специализированной техникой, для скорейшей ликвидации возможных технологических нарушений.

Точечные нарушения электроснабжения фиксируются на Среднем Урале и в Екатеринбурге, но они оперативно устраняются специалистами филиала МРСК Урала - "Свердловэнерго" и ЕЭСК.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала, сообщить о перебоях с электроснабжением можно специалистам телефонного Центра обслуживания клиентов компании по бесплатному номеру 8-800-2501-220. Они круглосуточно готовы ответить на все вопросы, в то время как диспетчер производственных подразделений, кому периодически пытаются дозвониться клиенты, контролирует и обеспечивает ответственные и необходимые для выполнения ремонтных работ переключения и допуск персонала. Этот специалист не всегда может оперативно ответить на внешний звонок.

С начала морозной недели в телефонный центр поддержки клиентов МРСК Урала поступило более 630 телефонных обращений, около 30% из них касались различных вопросов электроснабжения. Среднее время ожидания ответа оператора составило одну минуту.

Оперативную online-консультацию энергетиков МРСК Урала можно получить в WhatsApp (по номеру 8-912-2901-220) и Telegram (по никнейму @mrskural).

На сайте компании https://www.mrsk-ural.ru/client/ в разделе "Клиентам" начал работу онлайн-консультант. В чате специалисты отвечают практически моментально. Сервис доступен с компьютера, планшета или смартфона.

Екатеринбуржцам доступна функция "обратного звонка" на сайте www.eesk.ru. В заявке можно указать интересующий вопрос, и тогда перезванивающий менеджер даст более детальную консультацию.