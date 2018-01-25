В евро.

Суд Тулузы рассмотрит иски родственников погибших и пострадавших при крушении самолета под Тюменью. Трагедия произошла в 2012 году. ATR-72 авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс Тюмень - Сургут, упал через 42 секунды после взлета из аэропорта Рощино. На борту находились 43 человека, 33 из них погибли.

Причиной авиакатастрофы стало обледенение судна - после ночной стоянки на земле лайнер не обработали специальным реагентом. Виновными в авиакатастрофе были признаны авиамеханик "ЮТэйр-Техник" Андрей Писарев, начальник смены Анатолий Петроченко, а также погибший командир воздушного судна Сергей Анцин. В конце ноября 2015 года Петроченко и Писарева приговорили к реальным срокам лишения свободы.

Позже выяснилось, что у данной модели воздушного судна франко-итальянского концерна ATR (головной офис расположен в Тулузе – прим. ред.) был конструктивный недостаток в регулировании обледенения на крыльях, что также могло привести к трагедии, пишет "Коммерсантъ".

В России все полагающиеся в таком случае обязательные страховые выплаты и материальную помощь от властей (до 3 миллионов на каждую семью) они уже получили, передает "Уралинформбюро". "ЮТэйр" также предложила родственникам погибших по 150 тысяч рублей на каждого члена семьи, но суммы устроили не всех. 13 семей обратились к адвокатам, а те подали иск в суд Тулузы, надеясь получить с авиаконцерна компенсации за гибель родных, но уже в евро. "Суд определял подсудность в течение трех лет и сначала отказал в рассмотрении данного иска, но на днях апелляционная инстанция суда Тулузы признала возможным рассмотрение требований к компаниям ATR и "ЮТэйр" во французском суде",— отметили адвокаты.

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