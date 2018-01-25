Создав новую единицу времени.

Подразделение виртуальной реальности Facebook создало новую единицу времени для измерения скорости цифрового аудио и видео - flick. Название происходит от сокращения слов frame (кадр) и tick (счет), сообщает CNBC .

Один флик равен 1/705,6 миллиона секунды и предназначен для создания видео.

По словам разработчика Кристофера Хорвата, новая единица времени немного больше, чем наносекунда, но меньше микросекунды. Она позволяет с высокой точностью измерять продолжительность отдельных кадров и синхронизировать видео, передает "Уралинформбюро".