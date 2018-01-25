Дошкольники Екатеринбурга останутся без детсада из-за ЧМ-201824 января в 12:41
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Его закроют.
В дни проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге могут закрыться детские сады, расположенные рядом с "Екатеринбург Ареной". Речь, в частности, идет о детсаде №28 "Теремок", который находится на Крылова, 56.
"Сегодня сообщили, что на время ЧМ детсад закроют, так как район, прилегающий к стадиону будет перекрыт. Интересно, жителей многоквартирных домов пускать то будут домой переночевать?", - написал на своей странице в Facebook экс-депутат свердловского ЗакСо Евгений Артюх (орфография и пунктуация автора - прим. ред.).
Можно предположить, что дошкольное учреждение будет закрыто с 15 по 27 июня 2018 года – именно в этот период в Екатеринбурге состоятся матчи мундиаля. Получить официальный комментарий руководства детского сада "Уралинформбюро" не удалось - в ДОУ не взяли трубку.
Ранее екатеринбургские власти анонсировали ограничения во время проведения мундиаля в границах улиц Московская – Гурзуфская – Токарей и Верх-Исетского бульвара. В дни матчей с 10.00 и до окончания игры там будет запрещен проезд всех видов транспорта. Исключение сделают для чрезвычайных служб и пассажирских автобусов.
Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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