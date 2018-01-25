×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Дошкольники Екатеринбурга останутся без детсада из-за ЧМ-201824 января в 12:41

  • Текст

Его закроют.

В дни проведения чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге могут закрыться детские сады, расположенные рядом с "Екатеринбург Ареной". Речь, в частности, идет о детсаде №28 "Теремок", который находится на Крылова, 56.

"Сегодня сообщили, что на время ЧМ детсад закроют, так как район, прилегающий к стадиону будет перекрыт. Интересно, жителей многоквартирных домов пускать то будут домой переночевать?", - написал на своей странице в Facebook экс-депутат свердловского ЗакСо Евгений Артюх (орфография и пунктуация автора - прим. ред.).

Можно предположить, что дошкольное учреждение будет закрыто с 15 по 27 июня 2018 года – именно в этот период в Екатеринбурге состоятся матчи мундиаля. Получить официальный комментарий руководства детского сада "Уралинформбюро" не удалось - в ДОУ не взяли трубку.

Ранее екатеринбургские власти анонсировали ограничения во время проведения мундиаля в границах улиц Московская – Гурзуфская – Токарей и Верх-Исетского бульвара. В дни матчей с 10.00 и до окончания игры там будет запрещен проезд всех видов транспорта. Исключение сделают для чрезвычайных служб и пассажирских автобусов.

Мундиаль пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

Ранее по теме:
На время ЧМ-2018 екатеринбуржцев будут пускать к домам по пропускам
Во время ЧМ-2018 россиянам запретят сдавать квартиры

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Урал и мундиаль»

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×