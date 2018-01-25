Чтобы передать документы.

У екатеринбуржцев стало на 10 поводов меньше для визита в районные отделения "Единого Расчетного Центра". С начала 2018 года на сайте компании появилась возможность передавать документы, влияющие на начисления в квитанции, в онлайн-режиме.

"Упростить взаимодействие жителей и управляющих компаний – одна из основных наших задач. Мы выбрали вопросы, для решения которых не требуется личное обращение. На сайте ерц96.рф реализована возможность отправлять отсканированные документы или приемлемого качества фотографии. Полученные через Личный кабинет данные будут учитываться при проведении начислений, - рассказала заместитель директора ЕРЦ Елена Береснева. - Мы видим серьезную перспективу в развитии электронных сервисов, которыми сегодня пользуется, без преувеличения, большинство жителей города, так что работа по переходу к онлайн-взаимодействию продолжится".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЕРЦ, передать документы без очного посещения отделений ЕРЦ можно при установке, замене, демонтаже или поверке приборов учета, при изменении площади жилого помещения, формы собственности, вида или номера помещения. Удаленно можно передать информацию и о количестве проживающих (прописка/выписка), а также заявление о доставке квитанций на электронную почту. Какие документы требуются для каждой операции, можно уточнить на сайте расчетного центра в разделе "Абонентам".

Не обязательно обращаться в районное отделение и для открытия нового лицевого счета в ЕРЦ. Так как получить доступ к Личному кабинету, не имея лицевого счета, невозможно, первичный пакет документов можно отправить по электронной почте на адрес document@erc.ur.ru.

Если же очный визит в районное отделение все же необходим, специалисты ЕРЦ рекомендуют выбирать удобные день, время и адрес – в сервисе предварительной записи на сайте расчетного центра.

Ответы на вопросы по начислениям в квитанции можно найти и в социальных сетях - на официальных страницах ЕРЦ: vk.com/ercekb и fb.com/ercekb.