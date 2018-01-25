За неэффективную раскрываемость.

Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев раскритиковал работу южноуральских коллег. По итогам 2017 года в области на 40% выросло число "особо тяжких криминальных проявлений", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства по УрФО.

В частности, Пономарев назвал работу правоохранительных служб Челябинской области по раскрытию преступлений недостаточно эффективной. Он отметил, что уровень рецидивов остается высоким. Также велик удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними. Непростой остается и наркоситуация.

Заместитель генпрокурора отметил, что в усилении нуждается работа по противодействию коррупции и выявлению преступлений в коммерческой среде.

Среди проблемных вопросов - долги по зарплате, состояние атмосферного воздуха, соблюдение законности при управлении жилфондом.

Тем не менее, Пономарев дал и положительную оценку работе южноуральских прокуроров. Он отметил, что в 2017 году они добились хороших результатов по многим направлениям деятельности: пресекли более 46 тысяч нарушений закона и добились привлечения к ответственности более 11 тысяч человек.