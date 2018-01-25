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Смог задержится на Среднем Урале24 января в 13:12

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До 26 января.

На Среднем Урале вновь объявлено предупреждение о смоге. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Уральского УГМС.

"До 20 часов 26 января на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", – говорится в сообщении.

Предупреждение о смоге действует в регионе с 16 января. Кроме того, все еще актуально предупреждение об аномально холодной погоде: среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов ниже нормы. Ночью столбики термометров показывают минус 23-28, в отдельных регионах – до минус 40.

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