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"Магнит" будет судиться с Куйвашевым из-за мусора24 января в 13:24

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Дата заседания назначена.

Владельцы торговой сети "Магнит" намерены судиться с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым. Иск к губернатору и Законодательному собранию Свердловской области подала компания "Тандер", управляющая федеральной торговой сетью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.

Коммерсанты настаивают на признании недействительной статьи 15-1 регионального закона об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за выбрасывание бытового мусора и иных предметов вне отведенных для этого мест.

Нарушение статьи грозит штрафом от 1000 до 5000 рублей для граждан, 10 000 - 30 000 – для должностных лиц и от 100 тысяч до миллиона рублей – для юридических.

Рассмотрение иска состоится 20 февраля 2018 года.

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