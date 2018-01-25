Курсирующие по региону.

24 января в Кургане из-за холодов отменили 30 междугородних автобусных рейсов. Как рассказали "Уралинформбюро" в отделе перевозок местного автовокзала, сокращены утренние рейсы в города Зауралья. Автобусы в Тюмень, Екатеринбург и Челябинск отправляются по расписанию.

Также в Кургане закрыто автобусное сообщение с Казахстаном. "Казахстан не принимает автобусы - у них закрыта дорога", - пояснили в отделе перевозок автовокзала.