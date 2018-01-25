И готовит законопроект.

Молодым семьям могут отменить обязательный первичный взнос при получении ипотеки. Законопроект готовит Молодежный парламент при Госдуме РФ, сообщает RT со ссылкой на его главу Марию Воропаеву.

Для получения ипотеки сегодня требуется первоначальный взнос - 30% средств от суммы кредита, напоминает "Уралинформбюро". Это мешает молодым семьям приобрести жилье даже при достаточном доходе, считают в Молодежном парламенте.

При реализации инициативы первоначальный взнос предлагают распределить между ежемесячными платежами или компенсировать повышенной ставкой.

Послабление рассчитано на семьи, в которых супругам от 18 до 35 лет.

Законопроект будет оформлен на круглом столе Молодежного парламента 25 января. После этого документ направят в правительство России, Госдуму и региональные органы власти.