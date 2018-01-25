Его продавцам или изготовителям.

24 января 2018 года Госдума РФ одобрила введение штрафов за незаконную реализацию, подделку и завышение стоимости билетов на матчи футбольного чемпионата мира. Соответствующий законопроект прошел второе чтение, передает "Уралинформбюро".

Таким образом правительство выполнит свои гарантии на реализацию "проходок" только с официального письменного разрешения FIFA.

Согласно документу, продажа билетов на игры без специального договора грозит гражданам штрафом в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тысяч рублей. Для должностных лиц наказание составит от 20-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей. Для юрлиц "ставка" еще больше — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей (либо приостановление деятельности на срок до 90 суток).

За реализацию поддельных билетов ждет штраф до 1,5 миллиона рублей.

Третье чтение законопроекта может состояться 26 января.