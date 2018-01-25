ДОУ закрыли на месяц.

Тугулымский районный суд приостановил работу детского сада №15 "Левушка" в селе Яр на 30 суток. В ДОУ нарушены санитарные нормы: стены и потолок пищеблока поражены грибком, есть дефекты отделки и трещины. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее санврачи уже находили подобные нарушения в детсаду. Но руководство не устранило их в установленный срок, поэтому протокол был направлен в суд.