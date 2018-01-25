За год.

На 1 января 2018 года просроченная задолженность по заработной плате на Среднем Урале достигла 20 миллионов 643 тысяч рублей. За год данный показатель вырос в 6,9 раза, сообщили "Уралинформбюро" в Свердловскстате.

С 1 декабря 2017 года долг предприятий перед сотрудниками вырос на 16% или на 2 миллиона 846 тысяч рублей.

Среди должников - сталелитейные, теплоэнергетические компании и автошколы.