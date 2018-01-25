×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Югре растет число умерших от отравления алкголем24 января в 15:30

  • Текст

На 5,3% за год.

398 югорчан в 2017 году отравились спиртосодержащей продукцией, 119 из них - погибли. Таковы официальные данные окружного управления Роспотребнадзора, передает "Уралинформбюро".

Согласно статистике санврачей, за год количество отравлений снизилось на 14,2% (с 464 в 2016 году), но на 5,3% (со 113) выросло число смертельных случаев.

Чаще всего травятся суррогатом мужчины (76%). На высоком уровне остаются отравления среди детей - в 2017 году зарегистрировано 66 случаев.

Стоит отметить, что в 17% случаев причинами гибели стало употребление метанола, тормозной жидкости, стеклоочистителя или суррогатов алкоголя.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×