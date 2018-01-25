На 5,3% за год.

398 югорчан в 2017 году отравились спиртосодержащей продукцией, 119 из них - погибли. Таковы официальные данные окружного управления Роспотребнадзора, передает "Уралинформбюро".

Согласно статистике санврачей, за год количество отравлений снизилось на 14,2% (с 464 в 2016 году), но на 5,3% (со 113) выросло число смертельных случаев.

Чаще всего травятся суррогатом мужчины (76%). На высоком уровне остаются отравления среди детей - в 2017 году зарегистрировано 66 случаев.

Стоит отметить, что в 17% случаев причинами гибели стало употребление метанола, тормозной жидкости, стеклоочистителя или суррогатов алкоголя.