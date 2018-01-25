Возглавив "Спецавтобазу".

Бывший депутат свердловского Законодательного собрания Нафик Фамиев возглавил ЕМУП "Спецавтобаза". К работе на посту директора он приступил с 23 января, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Ранее МУП выиграл областной конкурс по выбору оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточном округе, куда входят 35 муниципалитетов. "Спецавтобаза" стала единственным предприятием, которое заявилось на участие в конкурсе в округе и в итоге получила право обращения с ТКО на 12 лет.

Нафик Фамиев был избран депутатом областного ЗакСо от КПРФ в 2011 году. В 2016-м он сдал "красные корочки" и баллотировался в парламентарии уже от "Партии пенсионеров", но не прошел.

Стоит отметить, что с 2012-го "Спецавтобазой" руководил Ефим Котляр, который в октябре 2017 года ушел на пенсию. До января 2018-го временно исполнял обязанности руководителя МУПа главный инженер предприятия Сергей Манюшкин.