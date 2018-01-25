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Екатеринбурженка добилась оказания медуслуг только с депутатской помощью24 января в 16:03

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Вопрос решился за несколько дней.

Жительнице Екатеринбурга пришлось обращаться за помощью в Заксобрание Свердловской области, чтобы получить необходимую медицинскую помощь.

"На протяжении многих лет пенсионерку мучают острые боли в пояснице, которые почти обездвиживают ее. Для уточнения диагноза женщине посоветовали пройти МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по месту жительства. Но в больнице в бесплатном обследовании ей отказали, ссылаясь на отсутствие квот", - рассказал "Уралинформбюро" депутат Евгений Зяблицев.

Народный избранник направил соответствующий запрос в Управление здравоохранения Екатеринбурга. Через несколько дней с женщиной связались врачи больницы и предложили пройти обследование бесплатно.

"К сожалению, иногда без участия депутата гражданам не оказывают должной помощи", - подытожил Зяблицев.

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