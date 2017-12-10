Ожидается несколько взрывов.

На ямальских полуостровах Ямал и Гыдан "зреют" новые бугры пучения, которые предшествуют взрывам и появлению знаменитых воронок. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Тюменского индустриального университета. Исследователи изучают образования на севере региона.

"Выброс газа можно прогнозировать. Бугор "зреет" примерно три года. На сегодня реализованных воронок меньше десятка", – рассказал доцент кафедры Криологии Земли ТИУ Анатолий Губарьков.

Для населенных пунктов бугры не опасны – они находятся слишком далеко. Ближайший – в 500 километрах севернее Салехарда. На соседнем полуострове воронка на 300 километров севернее Тазовского.

Реальный риск новых взрывов есть только на месторождениях Бованенковской группы: Харасавэйском и Крузенштернском. "Зрелый" бугор достигает в высоту два-три метра, не заметить его сложно. Трудно спрогнозировать лишь взрывы в реках и озерах.

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