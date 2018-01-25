×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


223 казахстанца заработали обморожения из-за аномальных холодов24 января в 16:37

  • Текст

В регионах ожидается до минус 40.

223 жителя Казахстана обратились к медикам за помощью при обморожениях. Из них госпитализировали 73 человека, остальных отправили на амбулаторное лечение, передает "Уралинформбюро".

По данным Министерства здравоохранения Ресублики, больше всего людей пришли к врачам в Карагандинской области: там из 87 пациентов 15 отправились на больничные койки. В Восточно-Казахстанской области из 54 обратившихся в медучреждениях остаются 27, сообщает "МИР 24".

Стоит отметить, что во многих областях страны сейчас объявлено штормовое предупреждение из-за прохождения Арктического антициклона. В частности, в некоторых регионах ожидается понижение температуры до минус 35-40 градусов.

Школьники Астаны третий день официально не посещают занятия. 23 января премьер-министр Республики Бакытжан Сагинтаев попросил руководителей госорганов и частных компаний не задерживать сотрудников на работе допоздна из-за морозов.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×