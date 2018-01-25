В регионах ожидается до минус 40.

223 жителя Казахстана обратились к медикам за помощью при обморожениях. Из них госпитализировали 73 человека, остальных отправили на амбулаторное лечение, передает "Уралинформбюро".

По данным Министерства здравоохранения Ресублики, больше всего людей пришли к врачам в Карагандинской области: там из 87 пациентов 15 отправились на больничные койки. В Восточно-Казахстанской области из 54 обратившихся в медучреждениях остаются 27, сообщает "МИР 24".

Стоит отметить, что во многих областях страны сейчас объявлено штормовое предупреждение из-за прохождения Арктического антициклона. В частности, в некоторых регионах ожидается понижение температуры до минус 35-40 градусов.

Школьники Астаны третий день официально не посещают занятия. 23 января премьер-министр Республики Бакытжан Сагинтаев попросил руководителей госорганов и частных компаний не задерживать сотрудников на работе допоздна из-за морозов.