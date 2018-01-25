Количество аварий бьет рекорды.

Рекордное число аварий на теплосетях зафиксировано в текущем отопительном сезоне в Екатеринбурге. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК "РЭМП Железнодорожного района", отключений на 40% больше, чем годом ранее.

В многочисленных авариях на сетях коммунальщики винят ПАО "Т Плюс". "Причиной многочисленных аварий является ненадлежащая подготовка квартальных сетей поставщика к отопительному сезону, отсутствие мониторинга повреждений и разработки мероприятий по выявлению утечек, отсутствие своевременной проверки исправности и замены запорной арматуры в тепловых камерах, опрессовки и промывки сетей до зданий", - заявил управляющий УК РЭМП "Железнодорожного района" Александр Колесников.

Совершенно другое видение ситуации у ПАО "Т Плюс". "Аварийность на сетях уральской столицы в прошлом году снизилась на 11% по сравнению с предыдущим годом. Мнимый рост аварийности, о котором говорят УК, - субъективное мнение их руководства. Перед входом в отопительный сезон Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) получила паспорт готовности к зиме, что свидетельствует о выполнении всех необходимых мероприятий", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе общества.

Там также добавили, что квартальные сети протяженностью 2800 километров были переданы на баланс ЕТК всего полтора года назад. Сети старые, привести их в порядок за один год невозможно. "В 2017 году специалисты Екатеринбургской теплосетевой кампании провели масштабную инвентаризацию тепловых сетей и их гидравлические испытания, в ходе которых был выявлен износ сетей свыше 80%. Ремонтная кампания 2017 года в Екатеринбурге выполнена в полном объеме и в установленные сроки", - отметили в ресурсоснабжающей компании.