На путешествия по стране.

Российской молодежи могут сделать скидку на путешествия внутри страны. О своей инициативе член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова рассказала в интервью RT.

По ее словам, соответствующий законопроект будет разработан к осени. О его поддержке уже заявили в Ростуризме и Министерстве культуры РФ.

Субсидии на оплату проживания в гостиницах и льготы на проезд, а также разработка "молодежных" маршрутов позволят юношам и девушкам уделить больше внимания историческому, спортивному и познавательному туризму на родине.

Скидка может достигать 50%, как и в случае с детским туризмом, передает "Уралинформбюро".