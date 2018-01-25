Минюст утвердил форму справки.

Министерство юстиций РФ утвердило регламент выдачи справки о смене пола. Соответствующий приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В нем прописан порядок получения справки и приведена установленная форма бланка. Документ будет выдавать комиссия, в составе которой должны быть сексолог, медицинский психолог и психиатр. Направление на комиссию дает психиатр, поставивший диагноз "транссексуализм". Решение комиссия должна принять в течение 30 дней. Если медики решат не давать справку, они должны объяснить свое решение.

Информация в документе о "половой переориентации" будет конфиденциальной. Справки будут печатать на бумаге с водяными знаками. Действительна она в течение одного года, передает "Уралинформбюро".

Справка понадобится транссексуалам для смены пола в официальных документах. Раньше подобные изменения вносились только по решению суда.

Ранее по теме:

Вынь да под нож