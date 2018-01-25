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В столице Урала устроили стрельбу начальники райотделов 24 января в 19:42

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Со всей Свердловской области.

24 января 2018 года в Екатеринбург срочно прибыли начальники всех территориальных отделов внутренних дел Свердловской области. "Вооружившись" спортивной формой и табельными пистолетами Макарова, полковники и подполковники собрались на плацу горГИБДД на улице Степана Разина.

Обеспокоенных горожан успокоил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он сообщил "Уралинформбюро", что "ничего жутко криминального не происходит". Главы райотделов приехали на двухдневную коллегию по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в 2017 году.

Первый день сборов прошел за сдачей зачетов по правовой, служебной, огневой и физической подготовке. Участники продемонстрировали умение задерживать вооруженных преступников, применять боевые приемы борьбы, а также метко стрелять и действовать при возникновении различных ЧС.

На построении начальник управления по работе с личным составом областного главка полковник ВС Владимир Тиряев довел до собравшихся порядок сдачи экзаменов и основные требования. После чего у всех проверили наличие и состояние служебных удостоверений и жетонов.

"Офицеры производили разборку или сборку (на выбор) пистолета Макарова и выполняли упражнение №4, смысл которого заключается в поражении мишени, расположенной на расстоянии 10 метров. Для выполнения данной дисциплины сдающему дается 4 боевых патрона и ограничение по времени в 10 секунд. Затем полицейские подтягивались, поднимали гирю весом 16 килограммов. Завтра коллегия продолжит свою работу разбором полетов о состоянии дел по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, там и станет известно, кто же из начальников райотделов самый меткий и профессионально подготовленный. Планируется, что в совещании примет участие губернатор области и другие почетные гости. Об итогах второго дня коллегии пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области проинформирует дополнительно", - отметил В.Горелых.

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