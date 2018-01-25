В столице Урала устроили стрельбу начальники райотделов 24 января в 19:42
- Текст
Со всей Свердловской области.
24 января 2018 года в Екатеринбург срочно прибыли начальники всех территориальных отделов внутренних дел Свердловской области. "Вооружившись" спортивной формой и табельными пистолетами Макарова, полковники и подполковники собрались на плацу горГИБДД на улице Степана Разина.
Обеспокоенных горожан успокоил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Он сообщил "Уралинформбюро", что "ничего жутко криминального не происходит". Главы райотделов приехали на двухдневную коллегию по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в 2017 году.
Первый день сборов прошел за сдачей зачетов по правовой, служебной, огневой и физической подготовке. Участники продемонстрировали умение задерживать вооруженных преступников, применять боевые приемы борьбы, а также метко стрелять и действовать при возникновении различных ЧС.
На построении начальник управления по работе с личным составом областного главка полковник ВС Владимир Тиряев довел до собравшихся порядок сдачи экзаменов и основные требования. После чего у всех проверили наличие и состояние служебных удостоверений и жетонов.
"Офицеры производили разборку или сборку (на выбор) пистолета Макарова и выполняли упражнение №4, смысл которого заключается в поражении мишени, расположенной на расстоянии 10 метров. Для выполнения данной дисциплины сдающему дается 4 боевых патрона и ограничение по времени в 10 секунд. Затем полицейские подтягивались, поднимали гирю весом 16 килограммов. Завтра коллегия продолжит свою работу разбором полетов о состоянии дел по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений, там и станет известно, кто же из начальников райотделов самый меткий и профессионально подготовленный. Планируется, что в совещании примет участие губернатор области и другие почетные гости. Об итогах второго дня коллегии пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области проинформирует дополнительно", - отметил В.Горелых.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
24 января в 20:04
Почти 5000 свердловских сирот получили жилье
С 2010 года.24 января в 19:58
"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан
Благоустройство - не чета екатеринбургскому.24 января в 19:42
В столице Урала устроили стрельбу начальники райотделов
Со всей Свердловской области.24 января в 19:19
В Екатеринбурге ограбили банк
На одной из центральных улиц.24 января в 19:08
Россиянам разрешили болеть под триколором в Пхенчхане
До получения официального ответа МОК.24 января в 19:01
Новый конфликт мэрии Екатеринбурга и ГИБДД: кто виноват в плохой очистке улиц
От снега.24 января в 18:43
Солдат-срочник сгорел в палатке во время учений
Не сумев выбраться из спального мешка.24 января в 18:13
Свердловчанам пересчитают налог на имущество
Запасайтесь валидолом.24 января в 18:01
Облсуд отправит Цыбко к врачам из-за опухоли
Для прохождения медосвидетельствования.24 января в 17:54
Болельщикам разрешили пить пиво на матчах ЧМ-2018
На стадионах и в фан-зонах.24 января в 17:46
В Прикамье рецидивист зарезал племянника
Его арестовали.24 января в 17:35
Первоклассный коллапс ждет Екатеринбург через неделю
В ночь на 1 февраля.24 января в 17:30
УК из Екатеринбурга обвинила "Т Плюс" в плохой подготовке к зиме
Количество аварий бьет рекорды.24 января в 17:24
В России появится документ о смене пола
Минюст утвердил форму справки.24 января в 17:19
Челябинский педофил-маньяк сел на 16 лет
Его частично оправдали.
Главные новости
- 24 января в 19:58"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан
- 24 января в 19:19В Екатеринбурге ограбили банк
- 24 января в 17:35Первоклассный коллапс ждет Екатеринбург через неделю
- 24 января в 17:19Челябинский педофил-маньяк сел на 16 лет
- 24 января в 16:33Экс-депутат Нафик Фамиев "прибрал к рукам" свердловский мусор
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.