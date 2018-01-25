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Почти 5000 свердловских сирот получили жилье24 января в 20:04

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С 2010 года.

За 2017 год в Свердловской области 977 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили ключи от новых благоустроенных квартир. При этом плановые показатели были перевыполнены - дополнительно жильем обеспечили 174 человека. Новоселье справляли в 40 муниципалитетах, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Красноуфимск, Арамиль, Каменск-Уральский, Сухой Лог, Первоуральск, Туринск, Туринскую Слободу и Арти.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе правительства Свердловской области, на строительство и приобретение недвижимости для сирот из бюджетов разных уровней поступило более 1 миллиарда рублей.

Сейчас в Фонде жилищного строительства готовятся к новому бюджетному циклу: проводят электронные торги и подписывают госконтракты с на возведение новых домов для детей-сирот. По контрактам прошлого года завершается строительство 338 жилых помещений. Готова 171 квартира, оформляются необходимые документы.

В 2018 году жильем планируется обеспечить около 800 детей-сирот. Правительство Среднего Урала направит на эти цели 850 миллионов рублей, еще 234,7 миллиона поступит из госказны.

За семь лет реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общий объем бюджетных ассигнований превысил 7 миллиардов рублей. Большая часть средств была перечислена из областного бюджета. С 2010 года свой "угол" обрели 4 893 ребенка-сироты.

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