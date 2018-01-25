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Свердловчан ждет теплый уик-эндСегодня в 09:00

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После недельной "стужи".

После морозных будней екатеринбуржцев "согреют" теплые бесснежные выходные. По данным Уральского гидрометцентра, в субботу днем будет минус 13-15 градусов, в воскресенье воздух прогреется до минус 8-10 градусов, передает "Уралинформбюро".

Ночью 27 января столбики термометров будут показывать минус 20-22 градуса, 28 января – минус 15-17.

Сильных ветров также не ожидается. В субботу в городе будет дуть южный ветер со скоростью 4-6 метров в секунду, в воскресенье он сменится на юго-западный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Омрачить грядущие выходные екатеринбуржцам может смог. По прогнозам синоптиков, на Урале он задержится до 20.00 26 января. В воздухе возможно скопление вредных примесей.

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