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"Синий кит" вновь приплыл в РунетСегодня в 09:38

Под другим названием.

Специалисты отмечают новый всплеск "групп смерти" и игр наподобие "Синего кита" в социальной сети "ВКонтакте". Найти сообщества с депрессивным и суицидальным контентом теперь можно по новым хештегам и названиям. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Центр исследований легитимности и политического протеста.

Специалисты нашли уже порядка 30 сообществ новой волны. Чтобы вступить в игру, ребенок должен разместить на своей странице один из новых хештегов и тематическое изображение. После этого на связь с подростком выходит куратор игры и дает задания. Среди первых было разгадать ребус. Дальнейшие шаги пока неизвестны.

За последнюю неделю каждый из восьми новых хештегов использовали не меньше 100 раз. Все опасные "ключевые слова" "ВКонтакте" уже заблокировал. Также соцсеть блокирует страницы пользователей, разместивших хештеги. Владельцу аккаунта система предложит помощь психолога, советы по безопасности страницы или призыв не увеличивать популярность "групп смерти".

В 2017 году активность "групп смерти" стала расти в январе. На пике популярности в тематических группах состояли 500 тысяч человек. В декабре их количество резко сократилось – до 50 тысяч. При этом жертвами игр стали несколько подростков. Летом с собой покончила девушка в Челябинской области. Молодой человек, бывший ее куратором в "Синем ките", задержан и сейчас находится под стражей.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
вот так Сегодня в 11:42

Вот такие психологи и плодят такие страницы в интернете. Надо не психологов разводить в стране, которые на самом деле являются тупыми манипуляторами и интриганами, а ужесточать наказания за вовлечение людей в незаконную деятельность, любую.

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