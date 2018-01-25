На 800 рублей.

Россиян, ездящих на авто без техосмотра, начнут штрафовать на 800 рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пакет поправок, подготовленный Минэкономики по поручению президента РФ.

Аналогичные санкции приготовлены и для водителей, стремящихся усовершенствовать свое авто. За опасные модернизации "железных коней" виновникам будет "светить" штраф в размере 800 рублей.

Чтобы нерадивые водители ринулись проходить ТО, страховщикам дадут право подавать регрессивные иски к владельцам "железных коней", попавшим в ДТП и не прошедшим ТО. Фиксировать отсутствие документа будут дорожные камеры, подключенные к Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО).

Также государство намерено ужесточить правила работы операторов ТО. Процесс техосмотра будет фиксироваться на видео, а запись загружаться в централизованную базу ЕАИСТО. За мошенничество с диагностическими картами экспертов ТО будут привлекать к ответственности, в том числе и уголовной. "Присматривать" за операторами техосмотра будет Ространснадзор, передает "Уралинформбюро".