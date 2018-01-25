×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Россиян начнут штрафовать за езду без техосмотраСегодня в 10:30

  • Текст

На 800 рублей.

Россиян, ездящих на авто без техосмотра, начнут штрафовать на 800 рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пакет поправок, подготовленный Минэкономики по поручению президента РФ.

Аналогичные санкции приготовлены и для водителей, стремящихся усовершенствовать свое авто. За опасные модернизации "железных коней" виновникам будет "светить" штраф в размере 800 рублей.

Чтобы нерадивые водители ринулись проходить ТО, страховщикам дадут право подавать регрессивные иски к владельцам "железных коней", попавшим в ДТП и не прошедшим ТО. Фиксировать отсутствие документа будут дорожные камеры, подключенные к Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО).

Также государство намерено ужесточить правила работы операторов ТО. Процесс техосмотра будет фиксироваться на видео, а запись загружаться в централизованную базу ЕАИСТО. За мошенничество с диагностическими картами экспертов ТО будут привлекать к ответственности, в том числе и уголовной. "Присматривать" за операторами техосмотра будет Ространснадзор, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×