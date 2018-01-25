Россиян начнут штрафовать за езду без техосмотраСегодня в 10:30
- Текст
На 800 рублей.
Россиян, ездящих на авто без техосмотра, начнут штрафовать на 800 рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пакет поправок, подготовленный Минэкономики по поручению президента РФ.
Аналогичные санкции приготовлены и для водителей, стремящихся усовершенствовать свое авто. За опасные модернизации "железных коней" виновникам будет "светить" штраф в размере 800 рублей.
Чтобы нерадивые водители ринулись проходить ТО, страховщикам дадут право подавать регрессивные иски к владельцам "железных коней", попавшим в ДТП и не прошедшим ТО. Фиксировать отсутствие документа будут дорожные камеры, подключенные к Единой автоматизированной информационной системе техосмотра (ЕАИСТО).
Также государство намерено ужесточить правила работы операторов ТО. Процесс техосмотра будет фиксироваться на видео, а запись загружаться в централизованную базу ЕАИСТО. За мошенничество с диагностическими картами экспертов ТО будут привлекать к ответственности, в том числе и уголовной. "Присматривать" за операторами техосмотра будет Ространснадзор, передает "Уралинформбюро".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 13:08
Людмила Сенчина умерла после продолжительной болезни
В одной из больниц Санкт-Петербурга.Сегодня в 13:06
Театр эстрады станет "броневиком" для Грудинина в Екатеринбурге
На один вечер.Сегодня в 12:57
На Южном Урале ребенок едва не сжег мать
У женщины ожоги 60% тела.Сегодня в 12:48
На борту пропавшего в Японском море судна были уральцы
Уроженцы Свердловской и Челябинской областей.Сегодня в 12:33
"Уральские авиалинии" налетали миллион часов
На самолетах Airbus.Сегодня в 12:28
В Зауралье в огне погибли три человека
Проводится проверка.Сегодня в 12:26
Екатеринбургскую улицу спасают от потопа насосами
Рванул 500-миллиметровый водовод.Сегодня в 12:09
Тюменец с сыном вымогал у бизнесменов четыре миллиона
И обстреливал их машины.Сегодня в 12:05
Свердловские власти назвали причину аварии в Мартюше
Изношенные сети.Сегодня в 12:03
КМЭЗ наращивает мощности электролизного цеха
В рамках модернизации производства.Сегодня в 11:53
Не сыграет, но побегает: Шипулин примет участие в престижном марафоне
В Альпах.Сегодня в 11:49
Экс-медика сборной США по гимнастике отправили в тюрьму на 175 лет
За сексуальное насилие.Сегодня в 11:45
В Магнитогорске директор цирка попался на взятке
Его задержали.Сегодня в 11:23
Водоводы Екатеринбурга поразил "эффект домино"
Улица Белинского превратилась в каток.Сегодня в 11:10
Присяжные признали челябинку виновной в убийстве полугодовалой дочери
И не заслуживающей снисхождения.
Главные новости
- Сегодня в 11:23Водоводы Екатеринбурга поразил "эффект домино"
- Сегодня в 10:25Там уже был пожар: в УК рассказали о причинах взрыва в доме на Пионеров
- Сегодня в 09:00Свердловчан ждет теплый уик-энд
- 24 января в 19:58"Трехкопеечные" варианты на выборах президента РФ не впечатлили тагильчан
- 24 января в 19:19В Екатеринбурге ограбили банк
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.