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В Поднебесной клонировали макак Сегодня в 10:47

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По методу овечки Долли.

Ученым из Китая удалось опровергнуть теорию о том, что приматы не могут быть клонированы тем же способом, что овечка Долли. Описание эксперимента размещено в журнале Cell.

Исследователям удалось вырастить двух клонов макаки. Малыши получили имена Чжунчжун и Хуахуа от китайского Zhonghua - "народ", передает "Уралинформбюро".

Детеныши появились на свет в результате переноса генетической информации из неполовой клетки в яйцеклетку, именно так в 1996 году была создана овечка Долли.

15 лет назад группа ученых из Питсбургского университета пыталась повторить опыт с обезьянами, но из 716 яйцеклеток не получилось ни одного клона. В результате была выдвинута гипотеза, что приматы не могут быть клонированы подобным образом.

В ходе эксперимента исследователей из Поднебесной в 127 яйцеклетках развились 109 эмбрионов, 79 из них были подсажены 21 суррогатной матери, шесть из которых забеременели. Правда, живыми родились лишь два детеныша.

Стоит отметить, что Китай явно претендует на звание лидера в генной инженерии. Благодаря особенностям законодательства в стране с 2015 года активно ведутся исследования по изменению человеческой ДНК. Ученые пытаются исправить геном мутировавших при онкологических заболеваниях клеток, вернув их в исходное состояние. Участниками экспериментов, по данным Wall Street Journal, стали 86 добровольцев, в основном больные раком.

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