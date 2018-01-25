×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловские власти назвали причину аварии в МартюшеСегодня в 12:05

  • Текст

Изношенные сети.

Причиной коммунальной аварии в поселке Мартюш, из-за которой остались без отопления 19 жилых домов, стал высокий износ сетей на этом участке коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

В данный момент ситуация с теплоснабжением жителей поселка Мартюш находится под личным контролем министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова

"Около 20 часов вечера (24 января – прим. ред.) ремонтные работы на сетях завершены, идет заполнение системы теплоносителем с последующей подачей тепла в дома потребителей", — заверили представители регионального правительства. Факт подачи тепла подтвердили и жители Мартюша в группе "Подслушано. Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте". По их словам, отопление в дома начало поступать вчера примерно в 19.00.

Авария в Мартюше произошла вечером 23 января. В середине дня 24 января ремонтным бригадам удалось частично восстановить теплоснабжение поселка. Как ранее пояснил в беседе с "Уралинформбюро" замглавы администрации Каменского ГО по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Сергей Егоров, в первую очередь тепло дали в левую часть поселка, где расположены объекты соцкультбыта.

По словам сотрудников администрации ГО, в данный момент работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. Ход работ контролируют главы администраций Каменского ГО и поселка Мартюш.

Ранее по теме:
Свердловский поселок частично спасен

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×