Изношенные сети.

Причиной коммунальной аварии в поселке Мартюш, из-за которой остались без отопления 19 жилых домов, стал высокий износ сетей на этом участке коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

В данный момент ситуация с теплоснабжением жителей поселка Мартюш находится под личным контролем министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова

"Около 20 часов вечера (24 января – прим. ред.) ремонтные работы на сетях завершены, идет заполнение системы теплоносителем с последующей подачей тепла в дома потребителей", — заверили представители регионального правительства. Факт подачи тепла подтвердили и жители Мартюша в группе "Подслушано. Каменск-Уральский" в соцсети "ВКонтакте". По их словам, отопление в дома начало поступать вчера примерно в 19.00.

Авария в Мартюше произошла вечером 23 января. В середине дня 24 января ремонтным бригадам удалось частично восстановить теплоснабжение поселка. Как ранее пояснил в беседе с "Уралинформбюро" замглавы администрации Каменского ГО по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Сергей Егоров, в первую очередь тепло дали в левую часть поселка, где расположены объекты соцкультбыта.

По словам сотрудников администрации ГО, в данный момент работы по ликвидации последствий аварии продолжаются. Ход работ контролируют главы администраций Каменского ГО и поселка Мартюш.

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