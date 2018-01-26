А также в Коми и Татарстан.

В весеннем расписании екатеринбургского аэропорта Кольцово появятся новые рейсы до Коми, Татарстана, Югры и Ямала. Выполнять их будет авиакомпания "РусЛайн" на самолетах CRJ-200.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе авиагавани, полеты в Сыктывкар, Ноябрьск и Нижнекамск будут осуществляться два раза в неделю, в Надым – три раза в неделю. В Нижневартовск и Белоярский самолеты будет отправляться один раз в семь дней.

Стоит отметить, что полеты между городами будут осуществляться в рамках программы субсидирования региональных перевозок, утвержденной на 2018 год.