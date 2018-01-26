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Юнармейцы Академического почтили память героев Сталинграда в небе25 января в 14:32

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Прыжком с парашютом.

В минувшие выходные 12 юнармейцев - старшеклассников из школы №16 в екатеринбургском микрорайоне Академический совершили первый в жизни прыжок с парашютом. Мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине битвы под Сталинградом и 100-летию Красной армии, прошло на базе РОСТО (ДОСААФ) и было посвящено памяти героических защитников Родины, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Самолет поднял юных парашютистов на высоту 800 метров. В небе Алексея Годына, Асель Игликову, Валерию Ширипнимбуеву, Викторию Поимцеву, Владислава Попова, Георгия Саттарова, Данила Ермакова, Егора Миронова, Елизавету Голышеву, Ивана Касьянова, Максима Маркелова и Никиту Аникина сопровождал подполковник запаса, участник боевых действий в Афганистане Габбас Игликов.

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