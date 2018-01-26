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Новички за рулем получат временные права25 января в 16:45

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А за нарушение ПДД их лишатся.

Начинающим водителям в России предлагают выдавать временные водительские права. С такой инициативой выступил Союз автошкол России. Предложение уже направили в ГИБДД, сообщает RT.

Согласно проекту, временные права водитель будет получать на два года. После чего он сможет обменять документ на постоянный, при условие, что за эти годы не допустил грубых нарушений ПДД.

Новичков ограничат в скоростном режиме, в перевозке пассажиров и в движении в темное время суток и по автомагистралям. В случае нарушений водитель лишится временных прав и отправится на переобучение.

В ГИБДД инициативу уже изучают, передает "Уралинформбюро".

Сейчас водители получают права на 10 лет. После чего меняют документ. Союз автошкол уже предложил обновлять права только при переэкзаменовке водителей.

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