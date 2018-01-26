В Таджикистане.

В Таджикистане предложили ввести уголовное наказание за супружескую измену. Такая инициатива поступила к генпрокурору Республики Юсуфу Рахмону от журналистов, пишет Sputnik.

Главным аргументом к введению уголовной статьи за измену в браке является большое количество убийств на почве ревности, которое произошло в стране за последние несколько месяцев.

В частности, в октябре 2017 года милиция задержала 56-летнего таджикистанца по подозрению в убийстве бывшей супруги, которую мужчина приревновал. Следствие решило, что он 19 раз ударил женщину ножом, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что с 1953-го по 2015 годы в Южной Корее действовало уголовное наказание за измену. Неверный супруг мог получить до двух лет тюрьмы.