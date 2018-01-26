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На Ямале родилось 7 600 детей25 января в 17:04

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Больше всего Дим и Насть.

За 2017 год на Ямале на свет появились 7 593 ребенка. Их них 2,6 тысячи – первенцы, 2,9 тысяч – вторые дети в семье, 1,4 – третьи, 708 – четвертые и последующие. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Традиционно на Ямале рождается больше мальчиков, чем девочек. В 2017 году в автономном округе родились 3 933 мальчика и 3 660 девочек.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Дмитрий, Александр, Артем, Максим; для девочек – Анастасия, София, Виктория, Мария. Среди редких имен, которые получили новорожденные ямальцы, - Елизар, Демьян, Ермак, Лука, Анфиса, Глафира, Агафья, Устинья.

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