С помощью кола и реагента.

Пока екатеринбургские чиновники рапортуют о том, что навели лоск на центральных улицах города, простые горожане уже неделю чистят до блеска тротуар на улице Красноармейской. "Силами одного дворника за 6-часовой рабочий день мы смогли очистить 320 метров тротуара от толстой корки льда и снега", - рассказали "Уралинформбюро" Влад Камельский и Алексей Барашков.



Так выглядел тротуар до уборки его дворником

В жизни они - владельцы IT-компании, но заняться отнюдь не айтишным "бизнесом", их заставило простое неравнодушие. "Улица Красноармейская фактически не убиралась с начала зимы. Дворники, если и появлялись, то только сметали слой снега со льда и уходили. В январе накат в некоторых местах достигал 7 сантиметров. Устав каждый раз наблюдать такую картину, мы решили запустить социальный проект #ЧистоТамГдеЧистят и собственными силами навести в городе порядок", - отметил Камельский.



Так выглядит тротуар уже после нескольких дней уборки

Простым айтишникам удалось сделать за неделю то, что за полтора месяца не могли сделать дорожные службы и управляющие компании.

Освоив азы "уборочного дела", екатеринбуржцы отмечают, что очистить тротуары до блеска асфальта можно, просто приложив к этому усилия и понеся небольшие затраты.

"Дворники есть, и они что-то делают. Мы, например, часто наблюдаем такую картину: в 8 утра приходят 3 дворника, двое ничего не делают, третий метет лед. А мы с 15 января уже очистили 550 метров. Или возьмем реагенты. Как делают коммунальщики и дорожники? Насыпят реагент и все. Потом это все превращается в кашу. А мы, если используем реагент, в конце дня все счищаем, чтобы асфальт оставался чистым и не мокрым. При этом сыпать реагент на весь тротуар необязательно, достаточно им покрыть тот участок, который сложно очищается с помощью кола. На 320 метров мы потратили 2 мешка реагента - это 1300 рублей. Небольшие деньги, если сравнивать с теми бюджетами, которые тратятся городом на уборку улиц", - добавил собеседник агентства.

Приятели намерены и дальше чистить улицы города и призывают горожан поддержать их проект. В планах у них - навести лоск и на других улицах города: Мичурина, Карла Маркса, Энгельса, Мамина-Сибиряка.