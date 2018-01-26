Водовод подлатали.

Аварийные бригады завершили ремонтные работы на водоводе на улице Симферопольской в Екатеринбурге. Холодное водоснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, сообщили "Уралинформбюро" в региональном ГУ МЧС России.

Коммунальная авария в районе дома №32 произошла 24 января 2018 года. Из-за повреждения на трубопроводе без воды остались 22 жилых здания.

Стоит добавить, что за минувшие сутки на сетях водоснабжения в уральской столице произошло сразу несколько коммунальных аварий. Так, утром 25 января из-за порыва магистрали залило водой пересечение улиц Белинского и Энгельса. На улице Смазчиков (микрорайон Пионерский) из-за порыва на водоводе холодной водой оказались залиты трамвайные пути.

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