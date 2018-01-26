Ремонт оплатит управляющая компания.

Газ в квартиры екатеринбуржцев, проживающих на Пионеров, 3, вернется не раньше 26 января. Его отключили после взрыва газовых баллонов в подъезде в ночь на 25 января. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управляющей компании "Урал-СТ".

С ночи на месте ЧП работали ремонтные бригады. Днем восстановили освещение, заменили стекла на окнах подъездов, установили железную дверь в секцию, где прогремел взрыв. Утром оттуда вывезли последнего остававшегося жильца — пенсионерку. После этого сотрудники УК повесели на дверь замок. Часть жильцов пострадавшей от взрыва секции временно поселилась у родственников, часть разместили в маневренном фонде. Остальные жильцы вернулись в свои квартиры в 3.00.

"Пока сложно назвать сумму ущерба, экспертизу проведут вечером. Как только следователи и администрация Кировского района разрешат нам приступить к ремонтным работам, мы восстановим лифт и разрушенную стену. Работы проведем за счет управляющей компании, но когда будет установлен виновный, обратимся в суд за возмещением затрат", – рассказала руководитель УК "Урал-СТ" Оксана Емельченко.



Видео: Ярослав Киселёв/vk.com

Ночью в подъезде дома взорвались два 5-литровых баллона с газом. Они хранились на площадке 8 этажа. Взрыв произошел, когда один из жильцов вышел покурить. Он единственный пострадал в результате ЧП, но от госпитализации отказался. Взрывная волна повредила стены коридора, двери трех квартир и лифт.

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