Заправит 4 самолета за раз.

25 января летный образец самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, головного разработчика воздушного судна.

Машина стала первым топливозаправщиком, произведенным в России в постсоветский период. Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения и увеличенной взлетной тягой. Они соответствуют нормам по уровню шума и по выделению вредных веществ в атмосферу. Удельный расход топлива на 12−14% ниже, чем у двигателя на предыдущих модификациях топливозаправщиков. Поэтому эта модель может летать дальше и брать большее топлива.



Видео: ilyushin.org

В перспективе Ил-78М-90А станет основным топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации. В воздухе он может заправлять одновременно два самолета, на земле – до четырех.

При этом новый топливозаправщик может использоваться как военно-транспортный самолет. В случае необходимости на него можно установить оборудование для пожаротушения.