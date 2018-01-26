×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Первый российский топливозаправщик поднялся в воздух25 января в 18:30

  • Текст

Заправит 4 самолета за раз.

25 января летный образец самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А совершил первый полет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина, головного разработчика воздушного судна.

Машина стала первым топливозаправщиком, произведенным в России в постсоветский период. Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения и увеличенной взлетной тягой. Они соответствуют нормам по уровню шума и по выделению вредных веществ в атмосферу. Удельный расход топлива на 12−14% ниже, чем у двигателя на предыдущих модификациях топливозаправщиков. Поэтому эта модель может летать дальше и брать большее топлива.


Видео: ilyushin.org

В перспективе Ил-78М-90А станет основным топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки в воздухе самолетов дальней, фронтовой и специальной авиации. В воздухе он может заправлять одновременно два самолета, на земле – до четырех.

При этом новый топливозаправщик может использоваться как военно-транспортный самолет. В случае необходимости на него можно установить оборудование для пожаротушения.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×