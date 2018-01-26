×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В школе Екатеринбурга подростка "отлучили" от столовой25 января в 19:11

  • Текст

В деле разбирается прокуратура.

В школе №200 уральской столицы одному из учеников запретили питаться вместе с одноклассниками от столовой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мама школьника. "Разговоры ходили, намеки намекали, а вот теперь прямо сказали. Несколько раз сказали."Не садись, Кирюша, кушать с нами за одним столом."", – написала женщина (орфография и пунктуация автора – прим. ред.).

Раньше подросток питался льготно, но позже семья лишилась статуса многодетной. Ребенок стал питаться платно, но школьная еда не нравилась, и он стал приносить обед из дома или покупать в буфете. Но недавно школьнику запретили есть свои продукты за одним столом с одноклассникам.

"А что у подростка в 14 лет в голове? А что у него дома творится? А как на его восприятие легло вот это унижение? И все удивляются, почему это дети с топорами и "Молотовыми" по школам бегают?", – возмущается мать подростка.

Сообщением уже заинтересовалась прокуратура. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ведомства, сейчас в школе проводится проверка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×