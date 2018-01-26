В деле разбирается прокуратура.

В школе №200 уральской столицы одному из учеников запретили питаться вместе с одноклассниками от столовой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мама школьника. "Разговоры ходили, намеки намекали, а вот теперь прямо сказали. Несколько раз сказали."Не садись, Кирюша, кушать с нами за одним столом."", – написала женщина (орфография и пунктуация автора – прим. ред.).

Раньше подросток питался льготно, но позже семья лишилась статуса многодетной. Ребенок стал питаться платно, но школьная еда не нравилась, и он стал приносить обед из дома или покупать в буфете. Но недавно школьнику запретили есть свои продукты за одним столом с одноклассникам.

"А что у подростка в 14 лет в голове? А что у него дома творится? А как на его восприятие легло вот это унижение? И все удивляются, почему это дети с топорами и "Молотовыми" по школам бегают?", – возмущается мать подростка.

Сообщением уже заинтересовалась прокуратура. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ведомства, сейчас в школе проводится проверка.