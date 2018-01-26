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Приговоренная к сносу телебашня просит о помощиСегодня в 09:05

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Гигантскими буквами.

Недостроенная телебашня в Екатеринбурге, которая в скором времени должна пойти под снос, стала частью светового шоу.

С вечера 25 января 2018 года на ней по очереди зажигаются надписи "Остановитесь, пожалуйста", "2013 Краснознаменная группа", "2018 Телебашня и цирк?". Активисты выводят надписи на башне с помощью лазерных технологий, передает "Уралинформбюро". Световая акция приурочена к пятой годовщине сноса Краснознаменной группы.

Фото: телеграм-канал "Моя башня"


Решение о сносе недостроенной телебашни было принято в июле 2017 года. Ее ликвидация пройдет в два этапа: в зимний и весенний периоды. Исчезнуть с лица города конструкция должна до 15 апреля.

Напомним также, что Краснознаменная группа была демонтирована в январе 2013 года. На ее месте некоторое время стояли часы, отсчитывающие время до Олимпийских игр в Сочи. С новым объектов городские власти так и не смогли определиться.

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