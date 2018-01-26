Тест: Мы делили этот мир. Много нас…Сегодня в 10:07
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Что вы знаете о колониях?
На прошедшей неделе сразу несколько стран вспоминали свое колониальное прошлое. В Австралии 26 января празднуют годовщину прибытия первых колонистов и провозглашения власти Великобритании над материком. Индия же в этот день в 1950 году, напротив, приняла конституцию и стала независима от Британской империи. 28 января 1918 года Эстония и Латвия объявили свою независимость от России.
Век назад весь мир был поделен между десятком стран. Сможете определить, кто раньше владел ныне независимыми территориями? При этом угадайте, что за страну или часть страны мы использовали в тесте "Уралинформбюро".
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО
Фото: Google Maps
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