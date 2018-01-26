×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Тест: Мы делили этот мир. Много нас…Сегодня в 10:07

  • Текст

Что вы знаете о колониях?

На прошедшей неделе сразу несколько стран вспоминали свое колониальное прошлое. В Австралии 26 января празднуют годовщину прибытия первых колонистов и провозглашения власти Великобритании над материком. Индия же в этот день в 1950 году, напротив, приняла конституцию и стала независима от Британской империи. 28 января 1918 года Эстония и Латвия объявили свою независимость от России.

Век назад весь мир был поделен между десятком стран. Сможете определить, кто раньше владел ныне независимыми территориями? При этом угадайте, что за страну или часть страны мы использовали в тесте "Уралинформбюро".

Анна ВАСИЛЬЧЕНКО

Фото: Google Maps

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Отставной козы пиар-барабанщик

Отставной козы пиар-барабанщик

Сказочка от "Уралинформбюро".

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка

В судебном процессе.

Цирковой колледж Владислава Назарова

Цирковой колледж Владислава Назарова

Ютится в цоколе.

Интервью

Инфографика

На Крещение екатеринбуржцы смогут окунуться в 12 купелей

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×