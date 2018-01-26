Часы Судного дня перевели вперед.

Стрелки часов Судного дня перевели на полминуты вперед. Теперь символический хронометр показывает 23.58. Полночь на них означает гибель человечества от ядерной или климатической катастрофы. Об этом сообщается в журнале Чикагского университета "Бюллетень ученых-атомщиков", который и создал этот проект 70 лет назад.

Специалисты приняли такое решение из-за угрозы, "вызванной злоупотреблением информационными технологиями". При этом ситуация с ядерным оружием близка к катастрофе, а испытания оружия Северной Кореей несут угрозу всему человечеству.

Часы Судного дня были созданы в 1947 году. Тогда они показывали 23.53. За это время стрелки меняли положение 23 раза. В 1991 году после подписания договора о сокращении стратегического вооружения они показывали 23.43. Ближе всего к гибели человечество было в 1953, на часах также было 23.58, передает "Уралинформбюро".