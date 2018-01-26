Геи заявили о первом зарегистрированном браке в РоссииСегодня в 10:34
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Окольными путями.
В Москве зарегистрировали первый для страны однополый брак. Мужчинам, вступившим в союз в Копенгагене, в столичном МФЦ поставили соответствующие штампы в паспорта. Об этом в интервью телеканалу "Дождь" сообщили сами новобрачные.
Мужчины подчеркнули, что Семейный кодекс России признает браки, заключенные за рубежом с соблюдением законов иностранного государства (в Дании однополые браки разрешены). Но не должно быть обстоятельств, препятствующих браку. В России это недееспособность молодых, близкое родство или уже зарегистрированный союз. Про пол молодоженов в этой статье Семейного кодекса ничего не говорится, передает "Уралинформбюро".
"Оказывается, бороться не пришлось. Сотрудник поставил штампы без вопросов и даже в лице не изменился", – сообщил один из мужей.
Однако, через несколько часов в московском МФЦ опровергли эту информацию. "Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения", - говорится в опровержении. Штампов сотрудники центров не ставят, подчеркнули в документе.
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Этот брак совершенно незаконный. т.к. в России любой брак, где бы он не был заключён, является союзом между мужчиной и женщиной.ответить
А если геям или наоборот лесби надо жАниться, нехай дуют в Европу, в России не место таким бракам!ответить
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