Окольными путями.

В Москве зарегистрировали первый для страны однополый брак. Мужчинам, вступившим в союз в Копенгагене, в столичном МФЦ поставили соответствующие штампы в паспорта. Об этом в интервью телеканалу "Дождь" сообщили сами новобрачные.

Мужчины подчеркнули, что Семейный кодекс России признает браки, заключенные за рубежом с соблюдением законов иностранного государства (в Дании однополые браки разрешены). Но не должно быть обстоятельств, препятствующих браку. В России это недееспособность молодых, близкое родство или уже зарегистрированный союз. Про пол молодоженов в этой статье Семейного кодекса ничего не говорится, передает "Уралинформбюро".

"Оказывается, бороться не пришлось. Сотрудник поставил штампы без вопросов и даже в лице не изменился", – сообщил один из мужей.

Однако, через несколько часов в московском МФЦ опровергли эту информацию. "Центры госуслуг Москвы не предоставляют услугу по регистрации брака. Документы, принимаемые для планируемой регистрации, передаются сотрудниками центров госуслуг в орган ЗАГС для принятия соответствующего решения", - говорится в опровержении. Штампов сотрудники центров не ставят, подчеркнули в документе.