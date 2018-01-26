Россия вышла в лидеры по числу нарушений прав гражданСегодня в 11:00
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Признанных ЕСПЧ.
По итогам 2017 года Россия вышла на первое место среди государств Совета Европы по количеству признанных Европейским судом по правам человека нарушений прав граждан. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистический отчет Страсбургского суда.
908 выпущенных за минувшие 12 месяцев решений ЕСПЧ касались признания хотя бы одного нарушения прав человека. 293 из них относятся к России. На втором месте Турция с 99 постановлениями. Также в пятерке антилидеров Украина, Греция и Болгария, передает "Уралинформбюро".
По данным статистики, чаще всего нарушаются права россиян на свободу и личную неприкосновенность. Половина или более случаев признания власть имущих виновниками гибели человека, пыток и бесчеловечного обращения, незаконного лишения свободы и отсутствия эффективных средств правовой защиты приходится на РФ.
Лидером по количеству нарушений прав человека за все годы работы Страсбургского суда оказалась Турция (почти 3 000). На втором месте - Россия, где с 1998 года, с момента попадания под юрисдикцию ЕСПЧ, насчитали 2 100 случаев несоблюдения прав граждан.
Каждая восьмая из 63 400 жалоб, полученных Страсбургским судом в 2017 году, пришлась на РФ. Из почти 86 000 рассмотренных заявлений (в основном прошлых лет) лишь 18% (в том числе 1 953 из России) были коммуницированы - признаны формально приемлемыми и переданы в правительства стран, на которые жаловались истцы. Теперь государства обязаны представить суду свою позицию.
Стоит отметить, что всего в производстве ЕСПЧ находятся порядка 7 500 "российских" жалоб, около половины из них коммуницированы. Однако цифры и реальность расходятся - заявления по схожим основаниям зачастую группируются в одно дело, и по ним выносится одно решение.
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