В Ельцин-Центре ждут доноров спермы Сегодня в 11:24
- Текст
- Комментарии (1)
И суррогатных матерей.
1 февраля в Ельцин-Центре откроется Клинический институт репродуктивной медицины (КИРМ). Специалисты медцентра будут проводить консультации по вопросам бесплодия, ЭКО, ИКСИ (оплодотворение единственным сперматозоидом), донацию половых клеток и эмбрионов, сопровождать суррогатное материнство и вести беременных. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе организации.
Кроме кабинетов врачей, процедурных и операционных в институте разместится и банк спермы. Медцентр займет 1 100 квадратных метров на пятом этаже южного крыла Ельцин-Центра.
На базе КИРМ будут проводиться образовательные программы, научные конференции, курсы последипломного обучения и мастер-классы для врачей. 1 февраля там состоится первая международная конференция "Ветер перемен: репродуктивные чтения".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
Если это клиника, то почему она открывается не в медицинском учреждении, а в так называемом "общественно-политическом центре"? А может у неё совсем другое назначение - изучение биоматериала русских с целью манипуляций над этим материалом для дальнейшего планомерного геноцида нации? А что, для того, чтобы сделать ребенка или просто тупо (...) кого-то надо заниматься... сдачей спермы? Мужики, вы там совсем офанарели? Что, другим способом самоудовлетворяться и как-то зарабатывать деньги НОРМАЛЬНО. а не занимаясь.... (как эта процедура называется, я не в курсе и не хочу это знать) вы НОРМАЛЬНО заниматься всем этим уже не можете? Не... ну я понимаю, есть же и сурогатное материнство и всё такое и бесплодные пары после специальных медицинских манипуляций в медицинском (!!!!) центре могут иметь детей, это всё понятно, но причём тут этот долбанный Ельцин-центр? Такие клиники есть и они работают в соответствии со своими лицензиями и проблем в том, чтобы у людей при необходимости не было бы возможности туда обратиться, нет. Алё, НАРОД, вам не кажется, что тот долбанный Ельцин-центр надо немедленно закрыть? А насчёт "ветра перемен"- ну да, конечно, внедрение в умы всяких идеек разврата под видом того самого ветра, оно понятно, конечно. Зачем любить, строить отношения с любимыми, когда можно тупо туда пойти " до ветра ветра"? Люди как биороботы для манипуляций, вот такое внедрение в неокрепшие умы.ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 13:47
В Североуральске разобрали последний старый лифт
В ходе капремонта.Сегодня в 13:37
На Южном Урале ищут полицейского-взяточника
Он получил 2 миллиона.Сегодня в 13:36
Уроженец Среднего Урал работал на борту пропавшего судна "Восток" поваром
А Южного - вторым помощником капитана.Сегодня в 13:25
Екатеринбуржец пожаловался на "ужасное" состояние ЦГБ №23
Щели в окнах и открытые туалеты.Сегодня в 13:00
Пермяк сел на 10 лет за убийство односельчанина
Во время ссоры.Сегодня в 12:55
Екатеринбург пережил морозную неделю без жертв
Погибших нет, обморожений минимум.Сегодня в 12:44
В южноуральской Розе заживо сгорел мужчина
Из-за курения.Сегодня в 12:42
Куйвашев озадачил нового министра экономики Среднего Урала
Александра Ковальчика.Сегодня в 12:30
Директору магнитогорского цирка предъявили обвинение
В получении взятки.Сегодня в 12:29
"Футбольные" перелеты подешевели в 3,5 раза
За месяц.Сегодня в 12:15
Призывавшего к экстремизму в "Одноклассниках" таджика поймали в Екатеринбурге
Мужчина скрывался от суда на родине.Сегодня в 12:11
Олимпийский чемпион из США избежал наказания за поцелуй с допингом
Вещество ему не помогло.Сегодня в 12:11
В России совершено очередное нападение на учебное заведение
Студент пришел в колледж с оружием и факелами.Сегодня в 12:07
Более 50 свердловчан попались на даче взятки автоинспекторам
За год.Сегодня в 12:05
Тюменец лишился половины ступни на работе
Начальник смены пойдет под суд.
Главные новости
- Сегодня в 12:42Куйвашев озадачил нового министра экономики Среднего Урала
- Сегодня в 11:59Дело о "цыганской" перестрелке в Екатеринбурге дошло до суда
- Сегодня в 10:53На Олимпиаду в Пхенчхан поедет только один свердловчанин
- Сегодня в 10:07Тест: Мы делили этот мир. Много нас…
- Сегодня в 09:30При пожаре в екатеринбургской спортшколе погиб мужчина
Аналитика
Отставной козы пиар-барабанщик
Сказочка от "Уралинформбюро".
"ЖСК Западный-1" и волшебная коробка
В судебном процессе.
Цирковой колледж Владислава Назарова
Ютится в цоколе.