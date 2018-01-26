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В Ельцин-Центре ждут доноров спермы Сегодня в 11:24

И суррогатных матерей.

1 февраля в Ельцин-Центре откроется Клинический институт репродуктивной медицины (КИРМ). Специалисты медцентра будут проводить консультации по вопросам бесплодия, ЭКО, ИКСИ (оплодотворение единственным сперматозоидом), донацию половых клеток и эмбрионов, сопровождать суррогатное материнство и вести беременных. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе организации.

Кроме кабинетов врачей, процедурных и операционных в институте разместится и банк спермы. Медцентр займет 1 100 квадратных метров на пятом этаже южного крыла Ельцин-Центра.

На базе КИРМ будут проводиться образовательные программы, научные конференции, курсы последипломного обучения и мастер-классы для врачей. 1 февраля там состоится первая международная конференция "Ветер перемен: репродуктивные чтения".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
АХТУНГ! Сегодня в 11:41

Если это клиника, то почему она открывается не в медицинском учреждении, а в так называемом "общественно-политическом центре"? А может у неё совсем другое назначение - изучение биоматериала русских с целью манипуляций над этим материалом для дальнейшего планомерного геноцида нации? А что, для того, чтобы сделать ребенка или просто тупо (...) кого-то надо заниматься... сдачей спермы? Мужики, вы там совсем офанарели? Что, другим способом самоудовлетворяться и как-то зарабатывать деньги НОРМАЛЬНО. а не занимаясь.... (как эта процедура называется, я не в курсе и не хочу это знать) вы НОРМАЛЬНО заниматься всем этим уже не можете? Не... ну я понимаю, есть же и сурогатное материнство и всё такое и бесплодные пары после специальных медицинских манипуляций в медицинском (!!!!) центре могут иметь детей, это всё понятно, но причём тут этот долбанный Ельцин-центр? Такие клиники есть и они работают в соответствии со своими лицензиями и проблем в том, чтобы у людей при необходимости не было бы возможности туда обратиться, нет. Алё, НАРОД, вам не кажется, что тот долбанный Ельцин-центр надо немедленно закрыть? А насчёт "ветра перемен"- ну да, конечно, внедрение в умы всяких идеек разврата под видом того самого ветра, оно понятно, конечно. Зачем любить, строить отношения с любимыми, когда можно тупо туда пойти " до ветра ветра"? Люди как биороботы для манипуляций, вот такое внедрение в неокрепшие умы.

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