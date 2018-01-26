И суррогатных матерей.

1 февраля в Ельцин-Центре откроется Клинический институт репродуктивной медицины (КИРМ). Специалисты медцентра будут проводить консультации по вопросам бесплодия, ЭКО, ИКСИ (оплодотворение единственным сперматозоидом), донацию половых клеток и эмбрионов, сопровождать суррогатное материнство и вести беременных. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе организации.

Кроме кабинетов врачей, процедурных и операционных в институте разместится и банк спермы. Медцентр займет 1 100 квадратных метров на пятом этаже южного крыла Ельцин-Центра.

На базе КИРМ будут проводиться образовательные программы, научные конференции, курсы последипломного обучения и мастер-классы для врачей. 1 февраля там состоится первая международная конференция "Ветер перемен: репродуктивные чтения".