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Уроженец Среднего Урал работал на борту пропавшего судна "Восток" поваром26 января в 13:36

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А Южного - вторым помощником капитана.

Стали известны имена членов экипажа пропавшего у берегов Приморья рыболовного судна "Восток". В опубликованном списке значатся два уроженца Урала. 55-летний свердловчанин Геннадий Пирогов на сейнере - повар, 56-летний челябинец Евгений Расчектаев - второй помощник капитана.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", пустой рыболовный сейнер "Восток", выйдя из корейского порта Тонхе, проследовал в район промысла. 24 января в 23.56 по московскому времени в нейтральных водах Японского моря капитан судна подал сигнал бедствия – аварийный радиобуй сработал в 145 километрах южнее порта Владивосток, после чего плавсредство перестало выходить на связь. На борту находится 21 человек.

За минувшие сутки силами спасателей обследовано 4 100 квадратных километров водной акватории, найдены два спасательных жилета и бытовой мусор. Экипаж сейнера не обнаружен. "Работу спасателей осложняют погодные условия - в районе срабатывания аварийного буя бушуют волны и дует сильный ветер", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

В настоящее время в поисково-спасательной операции участвуют 113 человек. Водную акваторию "прочесывают" три морских и пять воздушных судов. Также ведется космический мониторинг местности.

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