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Более 50 свердловчан попались на даче взятки автоинспекторам Сегодня в 12:07

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За год.

В 2017 году на Среднем Урале за дачу взяток сотрудникам Госавтоинспекции задержаны 52 водителя. Суммы "предложений" разнились в сотни раз - от 100 до 20 000 рублей. В основном с помощью мзды пытались избежать ответственности за нетрезвое вождение и составления протокола за отказ от медосвидетельствования.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УГИБДД, чаще всего откупиться старались автолюбители в Екатеринбурге – 19 человек. Жители Ирбита намеревались за деньги избежать административной ответственности четыре раза, жители Тавды – трижды. По два случая зарегистрировано в Богдановиче, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Североуральске и Талице.

В столице Урала трое нетрезвых водителей, ранее попадавшихся на езде подшофе, предлагали стражам порядка от 2 000 до 5 000 рублей, чтобы избежать уголовной ответственности.

Стоит отметить, что за дачу взятки должностному лицу можно получить до трех лет лишения свободы.

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